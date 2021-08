Sampdoria-Milan, Pioli su Tonali: “È un centrocampista completo”

Oggi ha parlato in conferenza stampa Pioli, alla vigilia di Sampdoria-Milan, concentrandosi anche su Tonali. Le sue parole.

Domani si giocherà Sampdoria-Milan, prima giornata del campionato di Serie A, e oggi Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, anche di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 è cresciuto molto e il tecnico è convinto possa fare una grande stagione. Ma non è l'unico sotto esame. Ecco le parole di Pioli: "Questa domanda me l'aspetto per tutto il campionato. Dobbiamo superare esami ogni tre giorni tutti noi. Dobbiamo dimostrare di essere a un certo livello. Sono convinto di allenare una squadra forte e che sta crescendo. Da lui ci si aspetta prestazioni da centrocampista completo, ha una gamba che altri non hanno. Ora si muove meglio, deve continuare così. Il tanto lavoro fatto e qualche difficoltà gli è servita per crescere e dimostrerà le sue qualità. Resta un giocatore giovane e quindi è normale qualche errore". Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Milan: qui tutte le dichiarazioni