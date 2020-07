Sampdoria-Milan, Pioli su Calabria: “Valuteremo, ma c’è poco tempo”

MILAN NEWS – Un’altra vittoria schiacciante: Sampdoria-Milan finisce 1-4 e il Diavolo continua la propria marcia implacabile. Anche se il quinto posto è ormai irraggiungibile. Buoni presupposti per la prossima stagione. Il match dell’ultima giornata, però, sarà una semplice passerella. Alla quale rischia di non partecipare Davide Calabria, uscito malconcio dal campo. Delle sue condizioni ha parlato a fine gara l’allenatore rossonero Stefano Pioli, che ha commentato così: “Un affaticamento lo ha avuto, dovremo valutare nei prossimi giorni. C’è poco tempo per recuperare”. Insomma, tutto lascia pensare che al suo posto ci sarà Alexis Saelemaekers con il ritorno da titolare di Samu Castillejo. Per tutte le parole di Pioli LEGGI LA NOTIZIA >>>

