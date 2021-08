Sampdoria-Milan, Pioli: “Sarà un debutto complicato”

Domani ci sarà Sampdoria-Milan, prima giornata del campionato di Serie A, con Pioli che ha parlato alla vigilia in conferenza stampa.

Domani inizia il campionato rossonero con Sampdoria-Milan, prima giornata di Serie A, e oggi Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha presentato la sfida in conferenza stampa. Tanti i temi trattati, ma tra le domande di attualità c'è stato anche tempo per chiedere qualcosa sull'avversario. Ecco il parere di Pioli sui blucerchiati, considerati squadra organizzata e molto difficile da affrontare, soprattutto all'inizio dopo il cambio di allenatore. Le sue parole: "Abbiamo visto la partita con l'Alessandria, difendono molto bene e hanno una grande identità. Sono pericolosi in ripartenza e sulle palle inattive. È un debutto complicato. Abbiamo fatto il massimo e vogliamo iniziare bene". Fatta per Pellegri, Bakayoko ad un passo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.