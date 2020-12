Sampdoria-Milan, le quote dei ‘bookmakers’: rossoneri favoriti / News

Sampdoria-Milan, le quote dei bookmakers

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo le vittorie di Lazio, Juventus e Inter, il Milan deve vincere per non perdere il terreno guadagnato dalle inseguitrici. I rossoneri si presenteranno al ‘Marassi’ con assenze importanti come quelle di Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Ismael Bennacer. Tutto questo non andrà a minare lo status di favorita per il match contro la Sampdoria. Secondo i bookmakers, infatti, la vittoria del Milan è quotata a 1,80 contro i 4.80 dei blucerchiati. Il pareggio, invece, è pagato a 3,80 volte la posta in gioco. Ecco le probabili formazioni delle due squadre >>>