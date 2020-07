ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al termine della vittoria del Milan per 4-1 contro la Sampdoria, Franck Kessie ha commentato su Instagram il risultato del match. “Grandissimi ragazzi! Bella vittoria di un grande gruppo! Ora concentrati per finire al meglio la stagione!”, ha scritto l’ivoriano sui social. Anche ieri sera tra i migliori in campo, Kessie si è imposto con forza nella rosa di Pioli diventandone un elemento imprescindibile e fondamentale.