Ranieri: “Servono bombole d’ossigeno per correre dietro questo Milan”

ULTIME NOTIZIE SAMPDORIA NEWS – Claudio Ranieri, tecnico blucerchiato, ha parlato in conferenza stampa al termine di Sampdoria-Milan, match disputatosi a ‘Marassi‘ e valido per la 37^ giornata di Serie A.

La partita ha visto il Milan dominare in lungo e in largo, sempre in controllo del match. Alla fine finisce 1-4 per i rossoneri, in gol Ibrahimovic (doppietta), Calhanoglu e nel finale sigillo di Rafael Leao. Sullo 0-3 il gran gol della bandiera della Samp firmato Askildsen. Queste le dichiarazioni di Ranieri:

“Molli? Non sono d’accordo. Dobbiamo valutare bene le cose. Il Milan è una super squadra, in un momento d’oro, ha tantissima qualità e ha avuto cinque giorni per recuperare. Noi siamo arrivati a Genova lunedì alle 4 di mattina. E’ mercoledì… Io non pensavo che i ragazzi riuscissero a raschiare il barile come hanno fatto. Finché ne abbiamo avuto, abbiamo avuto anche la palla dell’1-1. Poi la qualità ha fatto la differenza ma permettetemi di ringraziare i miei ragazzi perchè hanno dato fondo ad ogni piccola stilla di energia“.

“Non è questione di calendario. Noi abbiamo giocato ogni volta di domenica e mercoledì, qualche volta è venuto un giorno in più ma adesso siamo alle dodicesima partita consecutiva ci vogliono le bombole d’ossigeno per correre dietro al Milan. Quindi tanto di cappello ai miei”.

