Il ritorno degli imprescindibili: Theo Hernandez e Bennacer

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ritorno degli imprescindibili… Imprescindibili per questo Milan, anche se lo sarebbero in moltissime altre squadre in cui, fortunatamente, non giocano. Parliamo ovviamente di Theo Hernandez e Ismael Bennacer.

I due erano squalificati in Milan-Atalanta, la sua assenza è stata molto pesante. La sensazione che con loro al posto di Laxalt (prova nella media) e soprattutto Biglia (peggiore in campo), il Milan avrebbe potuto vincere la partita è comune a molti. Fortunatamente per domani, in Sampdoria-Milan, saranno presenti e regolarmente schierati titolari.

In mezzo al campo Ismael Bennacer non dà soltanto ritmo e geometrie, ma in fase di non possesso riesce ad essere l’uomo in più nella rincorsa e pressione ai diretti avversari, il che permette qualche chiusura difensiva in meno a Calhanoglu, Rebic o l’esterno destro di turno (Saelemaekers o Castillejo) e dunque maggior freschezza per la fase offensiva.

Relativamente a Theo Hernandez, è un mostro dal punto di vista offensivo. Tira fuori forza e resistenza spaventose, quando tutti gli altri 21 in campo sono allo stremo o quasi. Sì, qualche amnesia difensiva e partenza Diesel, ma con il passare delle partite migliorerà anche in questo.

La lotta al quinto posto è ancora viva, difficile. Ma l’unico modo per continuare a sperare, per il Milan, è vincere domani al Marassi contro la Sampdoria: con Theo Hernandez e Bennacer insieme abbiamo certamente più possibilità. Poi si vedrà.

VIGILIA SAMP-MILAN, LA CONFERENZA COMPLETA DI PIOLI >>>

CALCIOMERCATO MILAN – IL RESOCONTO DI GIORNATA >>>