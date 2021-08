Sampdoria-Milan, domani la partenza per Genova: andata e ritorno in giornata

La redazione di 'Sky Sport' ha parlato del programma del Milan in vista dea trasferta a Genova contro la Sampdoria. I dettagli

Giornata di vigilia per il Milan che, domani sera, affronterà la Sampdoria nel match valido per la 1^ giornata di Serie A. La redazione di 'Sky Sport' ha parlato del programma della squadra, che partirà per Genova domani mattina stesso e tornerà subito dopo la partita in quel di Milano. Si registra inoltre la presenza dell'intera squadra a Milanello, compresi gli infortunati Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie. Il nuovo acquisto Alessandro Florenzi verrà regolarmente convocato. Intanto Bakayoko e Pellegri sono a un passo dal Milan: le ultime