Sampdoria-Milan, Di Stefano: “Rebic? Prestazione apprezzata”

Sampdoria-Milan, la prestazione di Rebic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport’ vicino al Milan, ha raccontato la prestazione di Ante Rebic contro la Sampdoria. Le dichiarazioni: “Io l’ho vissuta da bordocampo. La prestazione di Rebic è stata apprezzata perché la partita contro la Samp era una battaglia, dove serviva fare sportellate. Ovvio che Ibra ha un’esperienza diversa e un modo di giocare totalmente diverso, ma se il Milan è riuscito a vincere questa partita è stato anche grazie al secondo gol che nasce da un movimento di Rebic. Il croato non è Ibra, ma la punta del Milan solitamente è una boa. E’ ovvio che non è la sua posizione perché l’abbiamo visto più volte impegnato da esterno, dove si esalta di più, però quando ci sarà bisogno di lui sono convinto che verrà utilizzato ancora“. Il Chelsea fissa il prezzo per l’obiettivo Antonio Rudiger: i dettagli >>>