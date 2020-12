Calciomercato Milan – Il Chelsea fissa il prezzo per Rüdiger | News

Calciomercato Milan, potrebbe riaccendersi l’opzione Rüdiger

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Antonio Rüdiger, classe 1993, ex difensore di Stoccarda e Roma, potrebbe lasciare il Chelsea nel prossimo mercato di gennaio.

Questo perché Rüdiger, cercato dal Milan la scorsa estate, finora, ha giocato appena 292′ in 4 presenze stagionali, suddivise tra Champions League (3 per 202′) e Premier League (una presenza da 90′).

Rüdiger, dunque, potrebbe andare via dai ‘Blues‘ per giocare con maggior continuità e, a quanto pare, interesserebbe a tre club italiani. Oltre al Milan, alla ricerca di un difensore centrale in più per Stefano Pioli, anche Juventus e la stessa Roma.

Il Chelsea sembrerebbe intenzionato a chiedere 18 milioni di euro per la cessione di Rüdiger ma il club presieduto da Roman Abramović può anche ‘accontentarsi’ di una partenza con la formula del prestito con diritto di riscatto.

