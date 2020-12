Maldini: “Pioli ha un ruolo speciale: con il Milan è scattata una scintilla”

Milan, Maldini parla del tecnico Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Interpellato sul ruolo dell’allenatore Stefano Pioli nei successi rossoneri, Maldini (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI) ha spiegato: “Pioli ha un ruolo speciale. Porta pacatezza, equilibrio, conoscenza di calcio. Porta sensibilità, però anche intensità. Sembra un uomo pacato? È quello che si percepisce dall’esterno, ma assicuro che Pioli è sorprendente. Sa essere un martello a modo suo“.

E poi ancora Maldini su Pioli: “Credo sia un’opportunità per fare il salto, anche per lui. Tutti con lui stanno crescendo. Con il Milan è scattata una scintilla che forse con altri club non è scattata. Perché? Difficile dirlo, ma quando giocavo percepivo la differenza tra questo ed altri top club europei. Il Milan incute rispetto, forse proprio perché ha vinto e perso tanto”. Calciomercato Milan: via Hakan Çalhanoğlu? Ecco il suo possibile sostituto >>>