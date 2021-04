Sampdoria, Longhi sicuro: “Contro il Milan c’è una sola speranza”

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato del match tra Milan e Sampdoria. Ci sarebbe solo una speranza per i blucerchiati. Le dichiarazioni

Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A sta per tornare. La 29^ giornata, che si giocherà la vigilia di Pasqua, verrà aperta dal match delle 12:30 tra Milan e Sampdoria. I blucerchiati possono pensare all'impresa a San Siro? Secondo il noto giornalista Bruno Longhi c'è soltanto una speranza. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Sportiva': "Impresa dei blucerchiati? L'unico briciolo di speranza che ha Samp sta in questa statistica: 37 punti del Milan sono stati fatti lontano da San Siro e appena 22 punti in casa. La Samp quindi può aggrapparsi solo a questo".