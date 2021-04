Samb, caos stipendi. Maxi Lopez: “Niente sciopero, ci mettiamo la faccia”

Maxi Lopez, capitano della Sambenedettese ed ex Milan, ha parlato dei mancati stipendi pagati dal club. Revocato lo sciopero

Continua il caos stipendi in casa Sambenedettese. I calciatori del club di Serie C, visti i mancati pagamenti, avevano indetto uno sciopero nei giorni scorsi. Una decisione subito revocata come riferito dal capitano Maxi Lopez. L'ex attaccante del Milan si è presentato in conferenza stampa rilasciando queste dichiarazioni: "Purtroppo viviamo nelle promesse non mantenute dallo scorso ottobre. Siamo arrivati al primo aprile senza aver ricevuto gli ultimi cinque stipendi. Nonostante le promesse solenni che ci sono state fatte dal presidente, nessuno di noi si è visto accreditare alcuno stipendio in questi giorni. È solo grazie alla nostra professionalità che la Sambenedettese è ancora in corsa per i playoff. Lo stato di agitazione sindacale resta aperto. Nonostante le difficoltà abbiamo deciso tutti insieme di scendere in campo sabato prossimo, rimandando ogni decisione riguardo alla proclamazione dello sciopero alle prossime giornate di campionato. Abbiamo deciso di metterci la faccia per l’ennesima volta". Intanto, sul mercato, occhi su un giovane talento per il centrocampo >>>