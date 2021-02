Salvini: “Togliere Ibra una bestemmia. Potevano giocare fino a mezzanotte..”

Milan-Inter, le critiche di Salvini

Il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato su Instagram un post pubblicato dal club rossonero dopo la sconfitta 3-0 nel derby di Miano. Il Milan, come noto, è stato sconfitto 3-0 dall’Inter e queste sono state le critiche del segretario del partito verde: “Sempre e comunque Forza Milan! Ma oggi, con Romagnoli, Rebic e altri così in campo, potevamo giocare fino a mezzanotte e non sarebbe cambiato niente. P.S. Togliere Ibra è una bestemmia”.