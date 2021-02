Milan-Inter, Kessie: “Dispiace per i tifosi. Ecco cosa ci ha detto Ibra”

Milan-Inter, le dichiarazioni di Kessie nel post-partita

Franck Kessie, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Inter, il derby di Milano della 23^ giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla sconfitta: “Dobbiamo pensare subito alle altre partite perché questa settimana non è andata bene. Lavorare di più e cercare di tornare quelli di inizio campionato. La sconfitta la lasciamo al mister e allo staff che capiranno cosa non ha funzionato oggi. Mi dispiace per i tifosi che hanno fatto tutto per caricare la squadra. Ma non dobbiamo mollare e cercare di alzare il livello. Ibrahimovic? Ci ha detto che il calcio è così. Dobbiamo rialzare la testa perché mancano ancora tante partite”.

