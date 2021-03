Salvini: “Rinnovi Milan? Sentir parlare di 6-8 milioni non lo accetto”

Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato della situazione rinnovi in casa rossonera. Cifre che, da tifoso, non sono accettabili

Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato della situazione rinnovi in casa rossonera. Cifre che, da tifoso, non sono accettabili. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Rado Rossonera': "Speriamo non si passi a litigare. Per rispetto nei confronti di un Paese che si sta rialzando dopo un anno di sofferenza. I nostri grandissimi campioni potrebbero limare in questo momento le loro pretese economiche. Sentir discutere dei si e dei no a 6-8 milioni da tifoso non lo accetto ma non per demagogia perché se uno è bravo va pagato perché se non lo paghi tu lo paga qualcun altro. Vale anche per i tetti di stipendio della pubblica amministrazione, che un sindaco di Milano o di Roma porti a casa 5-6000 euro non è giusto perché hanno la responsabilità di 2-3 milioni di persone. Se uno è bravo va pagato ma domanda, stiamo vivendo un periodo particolare della storia d'Italia e dell'uomo? Si, allora anche i campioni potrebbero "accontentarsi" di 5 invece che chiedere 10, loro non muoiono certamente di fame e tutti ne sarebbero contenti.