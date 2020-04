Salvini: “Milan? Spero di tornare presto a vincere qualcosa”

NEWS MILAN – Matteo Salvini, leader della Lega e grande tifoso rossonero, torna a parlare di Milan. In diretta Instagram da Montecitorio, in occasione della protesta del partito che ha occupato il Parlamento per protestare contro il Governo Conte, ha fatto un piccolo accenno anche al club rossonero. Salvini, a differenza di altre volte non fa alcun tipo di polemica, anzi si augura che il Milan torni a vincere il prima possibile.

“In questa diretta apro una breve parentesi sul Milan perché vedo delle domande nei commenti: dico solo che spero di tornare presto a vincere qualcosa – spiega Salvini -. In ogni caso sempre e comunque forza Milan!”. Intanto Gazidis studia il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Ecco il piano, continua a leggere >>>