Salvini in bici al ritiro del Bologna: “Ha meriti nello scudetto del Milan”

Matteo Salvini, come succede da anni, è a Pinzolo, sede del ritiro del Bologna. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, per il leader della Lega un giro in bici con la figlia posizionata nel seggiolino posteriore e la maglia del Milan indosso. L'addetto allo shop del Bologna, Rocco, ha anche attaccato un adesivo dei felsinei alla bici di Salvini.

Matteo Salvini resterà per il weekend e poi tornerà alle questioni politiche. Il leader della Lega ha avuto anche tempo per parlare dello scudetto del Milan. Queste le sue dichiarazioni, riportate dalla 'rosea': "Il Bologna? Pensate che la prima persona alla quale ho mandato un messaggio quando il Bologna ha battuto l'Inter è stata Sinisa Mihajlovic: il Bologna ha la sua buona parte di merito nel nostro scudetto...".

Sul rapporto con Mihajlovic: "Io e Sinisa ci conosciamo da tempo, lo stimavo come calciatore, lo stimo come allenatore e come uomo. Ogni tanto ci sentiamo e parliamo di vino perché lui è un grande estimatore, e sul calcio, beh, ringrazio lui e il Bologna".

Infine Salvini torna sulla partita Bologna-Inter: "Il gol di Sansone con errore di Radu? Sa che non l'ho vista quella partita? Ero a cena con amici, convintissimo che finisse tanti a pochi: poi ho visto il risultato alla fine e mi sono detto 'Bravi, il Bologna non si è scansato…'".