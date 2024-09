Salernitana, chiesti quattro anni di pena per l’ex presidente Iervolino

Henry John Woodcock, ha richiesto una pena di quattro anni e mezzo di reclusione per Danilo Iervolino, ex presidente della Salernitana

Il sostituto procuratore di Napoli, Henry John Woodcock, ha richiesto una pena di quattro anni e mezzo di reclusione per Danilo Iervolino. L'imprenditore e proprietario della Salernitana, è coinvolto nel processo con rito abbreviato. È indagato presunti casi di corruzione al Ministero del Lavoro, che vede coinvolte anche altre tre persone. Tra queste, Francesco Cavallaro, segretario generale della Cisal, per il quale il pm ha chiesto cinque anni di reclusione, e due collaboratori di Iervolino. Francesco Fimmanò, per lui sono stati richiesti solo quattro mesi di pena a seguito della derubricazione del reato di corruzione in traffico di influenze e Mario Rosario Miele, per il quale l'accusa ha chiesto quattro anni di reclusione.