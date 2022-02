Salernitana-Milan, Pioli: “Classifica ancora non veritiera”

Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigili di Salernitana-Milan, come di consueto. Ecco alcune delle sue parole

Domani si giocherà Salernitana-Milan, gara del ventiseiesimo turno, e oggi ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, come di consueto. Tra i tanti temi toccati, anche quello del primo match dopo tanto tempo che i rossoneri giocheranno arrivandoci da primi in classifica. Tuttavia, ricorda Pioli, al momento è un primo posto temporaneo, visto che gli avversari hanno una gara in meno. Ecco come ha risposto Pioli in conferenza alla vigilia di Salernitana-Milan oggi: "La classifica non è veritiera ancora, perché Inter e Atalanta devono recuperare le partite. Non siamo concentrati sul primo posto, ma sul dare continuità alle prestazioni. Se sono positive, il risultato è positivo. Le pressioni ci sono, ma siamo pronti a reggerle". Le Top News di oggi: parla Stefano Pioli, indizio social di Renato Sanches sul Milan?