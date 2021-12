Salernitana, corsa contro il tempo: tre strade per evitare l’esclusione

Salernitana sempre più vicina all'esclusione dal campionato, il termine ultimo è il 31 dicembre. Ecco le opzioni per evitare tutto ciò.

Sembra ormai disperata la situazione della Salernitana, club che entro il 31 dicembre dovrebbe cambiare proprietà per non essere esclusa dal campionato. Secondo quanto riferisce il Mattino, però, ci sarebbero tre strade per provare a salvare il club. La prima è la cordata di Domenico Cerruti, anche se finora non è stata formulata nessuna offerta. Per il gruppo la parola d'ordine è cautela. Ci sono poi un paio di gruppi stranieri che avevano manifestato interesse, ma da qui a presentare un'offerta vincolante ce ne vuole. L'ultima speranza è l'avvocato Michele Tedesco, insieme al notaio Roberto Orlando, che sono tifosi granata e potrebbero fare un tentativo dell'ultimo minuto. Magari traghettando il club verso altri acquirenti.