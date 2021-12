Milan, a tutto mercato: dalla difesa all’attacco, le ultime

La mattina di oggi, vigilia di Natale, offre tanti spunti in casa Milan, ovviamente principalmente di mercato. I rossoneri devono intervenire a gennaio per restare competitivi per il titolo e sono alla ricerca di rinforzi. Si lavora soprattutto per la difesa, ma ci sono novità anche per quanto riguarda il pacchetto offensivo. Ecco tutte le notizie più importanti della mattina di oggi, 24 dicembre 2021, che riguardano il Milan e il mercato.