Sala: “Da Milan e Inter netto ‘no’ alla ristrutturazione del Meazza”

Giuseppe Sala , Sindaco di Milano , ha parlato della questione del nuovo stadio del Milan (e per l' Inter ) nel suo podcast su 'Spotify' ( LEGGI QUI IL SUO INTERVENTO INTEGRALE ). Ecco le dichiarazioni del Primo Cittadino meneghino su come è nato il progetto e su cosa gli dissero, subito, le due società.

"Quando Inter e Milan sono venute da me per cominciare a parlare del nuovo stadio - ha proseguito Sala -, io ho subito proposto loro di avviare una grande ristrutturazione di San Siro essendo assolutamente disponibile a cedere loro la proprietà dello stadio. Però devo dare atto alle squadre che, in maniera molto netta, mi hanno detto che era un'opzione che non potevano nemmeno considerare".