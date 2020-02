Saelemaekers: “Milan, un sogno che diventa realtà”

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il Milan ha presentato ufficialmente in conferenza stampa il giovane Alexis Saelemaekers, classe 1999, esterno destro belga prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’Anderlecht.

Interrogato dai giornalisti presenti sull’esordio in rossonero, avvenuto nel finale di Milan-Verona 1-1, domenica scorsa a ‘San Siro‘, Saelemaekers ha replicato: “È stato importantissimo per me domenica. Un sogno che diventa realtà”. Sui suoi primi passi nell’universo rossonero, ecco l’opinione del numero 56: “Per essere sincero mi hanno accolto benissimo, mi ha scioccato. Un’accoglienza fantastica”. Per le dichiarazioni integrali di Saelemaekers, continua a leggere >>>

