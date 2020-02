Saelemaekers: “Derby importante: spero di poter giocare”

CALCIOMERCATO MILAN – Questa mattina, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il Milan ha presentato ufficialmente in conferenza stampa il giovane Alexis Saelemaekers, classe 1999, esterno destro belga prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’Anderlecht.

Interrogato dai giornalisti presenti sul derby di Milano, l’atteso Inter-Milan, in programma domenica 9 febbraio alle ore 20:45 a ‘San Siro‘, Saelemaekers ha sottolineato: “Un derby è sicuramente qualcosa di importante, vengono fuori i grandi giocatori. Spero di poter giocare per poter dare una mano alla squadra”. Per le dichiarazioni integrali di Saelemaekers, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android