Sacchi esalta Calabria: “E’ un esempio. Ecco il motivo” | Milan News

Ultime Notizie Milan News: Sacchi esalta Calabria

MILAN NEWS – Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, nell’intervista rilasciato alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Davide Calabria. Il terzino, dopo un ottimo inizio di stagione, ha conquistato la convocazione in Nazionale maggiore.

"Vorrei dire una parola su Calabria: lo considero determinante per come gioca e per l'esempio che dà. Non molla mai, s'impegna al massimo, lotta persino oltre le sue forze. Ecco, queste sono le figure di riferimento".