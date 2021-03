Russia-Francia U-21: Kalulu parte dalla panchina | News

Kalulu non partirà titolare nella gara tra Russia e Francia Under 21: per il difensore del Milan si tratta della seconda panchina consecutiva

Enrico Ianuario

Kalulu parte dalla panchina in Russia-Francia U-21

Russia-Francia, gara valida per il campionato Europeo Under-21, sarà la seconda partita del girone C e verrà disputata questa sera alle 21. Come già accaduto nella gara inaugurale contro la Danimarca, il difensore del Milan, Pierre Kalulu, non giocherà dal primo minuto. Per l'ex Lione, dunque, si tratta della seconda panchina consecutiva. Intanto la Juventus spinge Thauvin al Milan.