Ronaldo, ennesimo record: è l’unico ad aver segnato in 5 Mondiali diversi

Cristiano Ronaldo infrange un altro record. In occasione della partita vinta oggi dal Portogallo contro il Ghana per 3-2, l'attaccante portoghese ha segnato un gol che lo ha fatto entrare ulteriormente nella storia del calcio. Grazie al calcio di rigore realizzato, l'ex Manchester United è l'unico calciatore ad aver segnato in cinque Mondiali diversi. CR7, infatti, ha segnato nel 2006 in occasione del match contro l'Iran, nel 2010 contro la Corea del Nord, nel 2014 contro il Ghana e nel 2018 contro Spagna (tripletta) e Marocco. Per completare l'opera, a Ronaldo manca solo vincere l'ambitissima Coppa del Mondo. Leao come Kessie: il portoghese potrebbe rimpiangere il Milan.