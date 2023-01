Ronaldo, che beffa: il suo debutto con l’Al Nassr slitta per uno straniero di troppo

Slitta il debutto di Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr. Secondo quanto riporta 'gazzetta.it', in realtà il debutto di CR7 non era previsto per la partita di domani, così come non avverrà nella seguente gara perché il portoghese dovrà scontare la squalifica di due giornate inflitta dalla FA. Squalifica a parte, il nuovo club non ha ancora potuto tesserare Cristiano Ronaldo. Il motivo? In Arabia Saudita c'è un tetto massimo di otto stranieri in rosa, dunque l'ex Manchester United sarebbe il nono. Prima di essere tesserato, l'Al Nassr dovrà cedere un calciatore. Il principale indiziato è l'uzbeko Jalaluddin Masharipov, il quale ha già ceduto la sua numero 7 proprio a Cristiano Ronaldo. Milan, sfuma Ziyech? Il Chelsea lo inserisce nel mezzo di un affare.