Ronaldinho star in carcere: fa gol e vince un maialino (VIDEO)

ULTIME NEWS – Come viene riferito testata online ABC color, è arrivato il tanto atteso debutto di Ronaldinho in carcere. L’ex calciatore del Milan, come facilmente immaginabile, è stata la stessa indiscussa della partita di ieri, vinta dalla sua squadra per 11 a 2. Il brasiliano ha totalizzato ben cinque reti e sei assist.

Ricordiamo che Ronaldinho è in questo momento in stato di fermo per essere entrato in Paraguay con un passaporto falso insieme a suo fratello Assis. Secondo il pm c’era il concreto pericolo di fuga nel caso che il brasiliano fosse stato scarcerato, e la tesi è stata accolta dai giudici dell’appello: molto probabile dunque che l’ex Barcellona passi il suo 40° compleanno (21 marzo). Ecco un piccolo video della partita che sta diventando virale sui social.

INTANTO IL MILAN PENSA A UN DIFENSORE CENTRALE. ECCO UNO DEGLI OBIETTIVI

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android