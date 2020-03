Calciomercato Milan, Obiettivo Ajer – “Perderlo? Una legnata sui denti”

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento da parte del Milan per Kristoffer Ajer, difensore del Celtic. A tal proposito ha parlato anche l’agente del calciatore, che ha spiegato come il suo assistito non rinnoverà il contratto con il club scozzese e che partirà la prossima estate.

Questa notizia non ha fatto felici i tifosi, ma anche alcuni addetti ai lavori. Tra questi c’è Bruce, ex difensore del Kilmarnock e figlio di Steven Bruce, ex del Manchester United, che, ai microfoni Football Insider, ha spiegato che: “La partenza di Ajer sarebbe una legnata sui denti per il Celtic. Ha disputato un’ottima stagione ed è un punto riferimento in difesa per la squadra”. Intanto, sempre a proposito di mercato, il Milan è interessato a un terzino molto interessante, continua a leggere >>>

