Calciomercato Milan – Dumfries, corsia preferenziale con il Psv: le novità

CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante le grandi incertezze dal punto di vista societario, con il licenziamento di Zvonimir Boban e l’addio probabile di Paolo Maldini, il Milan cerca comunque di muoversi sul mercato, in attesa di definire la situazione. Secondo quanto viene riportato da calciomercato.com, il club rossonero sarebbe interessato a Denzel Dumfries, calciatore del Psv.

Gli ottimi rapporti tra il Milan e il club olandese possono fare favorire lo sviluppo della trattativa. Il Psv infatti è molto soddisfatto del rendimento di Ricardo Rodriguez, arrivato in prestito nel mercato di gennaio, e dunque è possibile che ci possa essere una corsia preferenziale per Dumfries. Il costo? Il terzino destro dovrebbe essere acquistato per una cifra pari a 15 milioni di euro. Intanto Ibrahimovic torna in Svezia, continua a leggere >>>

