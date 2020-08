ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessio Romagnoli, capitano del Milan, è intervenuto su Instagram al termine del match di ieri sera contro il Cagliari.

Romagnoli ha voluto festeggiare l’ennesima vittoria dei rossoneri post lockdown scrivendo: “Il modo migliore per chiudere la stagione… adesso godiamoci queste vacanze per tornare ancora più carichi per l’inizio della nuova stagione”.