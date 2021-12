Roma, un positivo al Covid: per ora non si conosce l’identità

C'è un nuovo positivo al Coronavirus nella Roma, prossima avversaria del Milan in campionato tra sei giorni. Ecco le ultime.

Ieri le squadre sono tornate ad allenarsi e la Roma, come così anche il Milan e tutte le altre, ha ovviamente effettuato i test molecolari per rilevare eventuali positività al Covid-19. In casa giallorossa non è andata benissimo: il club ha infatti comunicato tramite una nota che un tesserato è risultato positivo. Si trattara di un giocatore, che ha sintomi lievi e per fortuna sta bene. Per motivi di riservatezza, però, non è stata resa nota la sua identità. Ovviamente questa notizia tocca da vicino anche il Milan, visto che i rossoneri dovranno affrontare proprio i giallorossi a San Siro il 6 gennaio. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata di oggi >>>