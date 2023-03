Roma, ricorso respinto: confermati due turni di stop a Mourinho | News

José Mourinho fermato per due turni di campionato: l'allenatore della Roma non ci sarà per le partite contro Sassuolo e Lazio

José Mourinho fermato per due turni di campionato. Secondo quanto riferisce l'ANSA, la Corte Sportiva d'appello ha respinto il ricorso presentato dalla Roma per le due giornate di espulsione rimediate dall'allenatore portoghese dopo la lite con l'arbitro Serra durante la partita contro la Cremonese. Allo stesso Mourinho era stata sospesa l'espulsione, infatti era presente nel match contro la Juventus perché era in atto un'indagine della Procura federale. L'ex allenatore di Inter e Real Madrid salterà le prossime due partite contro Sassuolo e Lazio.