Roma, Mourinho: “Non parlo di arbitri e di Serie A” | News

Jose Mourinho, allenatore della Roma, è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bodo/Glimt. Tante le domande dei colleghi su quanto successo con il Milan domenica scorsa, ma il tecnico ha risposto così: "Non parlo di arbitraggi, nemmeno di Serie A. Non parlo di quello che abbiamo fatto in Serie A". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un giocatore del Real Madrid. Ecco chi è.