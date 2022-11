Roma, Mourinho su Abraham: “Deve dare tutto sul campo”

La Roma non ha chiuso al meglio il 2022. Prima la sconfitta per il gol di Felipe Anderson nel derby e poi il pareggio con il Torino . Un 1-1 raggiunto nei minuti di recupero. Una squadra che è sembrata persa, specialmente in attacco. Una fase offensiva che soffre terribilmente senza la sua stella Paolo Dybala . Molti tifosi giallorossi si stanno interrogando sulle recenti prestazioni dell'altro attaccante, ovvero Tammy Abraham .

"Quando diventi un professionista in questo mondo, dove in pochi ce la fanno, non ti serve nessuno per motivarti. Sei fortunato e un privilegiato. Ogni volta devi dare tutto in campo, in allenamento e in partita. Devi avere il giusto atteggiamento, giochi bene o male. Bisogna correre. Sbaglia, crea, vinci i duelli". Il Milan nel cuore: conosciamo meglio il capitano della Primavera Andrei Coubis