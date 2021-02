Roma-Milan, Pioli su Romagnoli: “Cerchiamo soluzioni, non colpevoli”

Roma-Milan, le parole di Pioli su Romagnoli

Nel corso degli ultimi giorni è stato al centro di moltissime critiche, il capitano Alessio Romagnoli. I tifosi lo hanno accusato di essere in calo e, in generale, di non aver mai compiuto il salto di qualità necessario. Sua la colpa, secondo i tifosi, dei gol presi dal Milan nell’ultimo periodo. Non è d’accordo Stefano Pioli, che alla vigilia di Roma-Milan ha parlato in conferenza stampa e ha commentato così: “Andare sul singolo non mi piace. Stiamo cercando soluzioni, non colpevoli. Dobbiamo migliorare le prestazioni, ci sta in una stagione lunga che un giocatore possa perdere condizione. Dobbiamo lavorare bene di squadra”. Per tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa invece clicca qui >>>