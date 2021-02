Roma-Milan, Pioli su Ibrahimovic: “Concentrato su domani, come tutti”

Roma-Milan, le parole di Pioli su Ibrahimovic

Già da settimane si continua a parlare di Zlatan Ibrahimovic, ma non più solo per le prove sul campo, ma anche per la presenza a Sanremo dell’attaccante svedese classe 1981. Una presenza che lo porterà ad allenarsi per una settimana lontano da Milanello. Questo il motivo di tante polemiche. Anche oggi, alla vigilia di Roma-Milan, l’allenatore rossonero Stefano Pioli è stato interrogato a riguardo. Ecco le sue parole: “Avete parlato voi, non noi. Entra in campo e pretende tanto, è bene che continui così. È motivato e sereno, concentrato sulla partita di domani come tutti”. Per tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa invece clicca qui >>>