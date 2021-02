Roma-Milan, Pioli: “Se decidiamo di aggredire, dobbiamo farlo bene”

Roma-Milan, le parole di Pioli in conferenza

Nelle ultime settimane la squadra di Stefano Pioli non è stata molto brillante dal punto di vista del gioco: lanci lunghi costanti, poco fraseggio, pressing fatto a metà. Domani c’è Roma-Milan, 24^ giornata del campionato di Serie A, e non c’è più modo e spazio per errori. Del gioco della squadra ha parlato Pioli durante la conferenza della vigilia che c’è stata oggi a Milanello. Ecco le sue parole a riguardo: “L’importante è fare scelte tattiche precise. Quando vogliamo essere aggressivi dobbiamo farlo bene, in modo forte. Quando non possibile aspetteremo. Conosciamo le forze dei nostri avversari, cercheremo di limitarle e di esaltare le nostre. Nella pressione dobbiamo essere più decisi e più forti. Da lì nasce la possibilità di recuperare prima palla e più vicini alla porta avversaria per essere pericolosi. È vero che lanciamo troppo spesso e quindi non riusciamo ad alzare il baricentro, con la squadra lunga e meno giocatori in fase offensiva. Un buon palleggio è un aspetto che dobbiamo sviluppare meglio”.

