Roma-Milan, Pioli: “Dopo gli elogi, ora critiche giuste”

Roma-Milan, le parole di Pioli in conferenza

Una stagione iniziata in modo esaltante, che ha avuto una metà davvero incredibile, ma che ora ha subito una frenata. Domani c’è Roma-Milan e può essere l’occasione per ripremere sull’acceleratore, in un momento importante della stagione. Sarà la 24^ giornata del campionato di Serie A. Il Milan è reduce da quattro partite di fila senza vittoria e ha perso quattro partite in due mesi. Subito tante critiche. Ecco cosa ha detto oggi Stefano Pioli in conferenza a riguardo: “È normale, siamo stati elogiati tantissimo dopo risultati eccezionali e ora non abbiamo giocato all’altezza e veniamo giustamente criticati. Nello spogliatoio non cambia niente, crediamo nelle nostre idee e nelle nostre qualità. Entriamo in un momento decisivo, da marzo in avanti si decide campionato ed Europa League. Volevamo essere protagonisti, ci siamo arrivati. Le critiche devono darci qualcosa in più. In questi tredici mesi abbiamo dimostrato di avere qualità e un’identità precisa. Si parte da quella base per tornare al vertice”. Per tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa invece clicca qui >>>