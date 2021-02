Roma-Milan, Pioli: “Domani vale più dei soli tre punti”

Roma-Milan, le parole di Pioli in conferenza

Scontro ad alta quota, scontro diretto, chiamatelo come volete, ma domani c’è Roma-Milan, gara valida per la 24^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono reduci da un momento negativo, ma hanno una gran voglia di tornare a vincere, dopo quattro partite consecutive senza successi. Oggi ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa, soffermandosi così sull’importanza del match: “È uno scontro diretto, la classifica dice questo. A differenza dell’anno scorso, quest’anno tutte e sette siamo lì in pochi punti. Sono dietro di soli sei punti, stanno facendo bene come noi. Vale tre punti come le altre, ma è uno scontro diretto e quindi i punti valgono doppio. Ora è il momento di spingere, anche in vista dello United. Ora non guardiamo avanti o indietro in classifica. Guardiamo alla partita di domani. Poi guarderemo la classifica. Inutile guardare indietro o avanti. Vogliamo tornare a vincere, non abbiamo paura di nessuno. I conti si fanno alla fine. Non ci siamo esaltati e ora non dobbiamo deprimerci. Sappiamo che dobbiamo fare di più”. Per tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa invece clicca qui >>>