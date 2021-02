Roma-Milan, Pioli: “Domani dobbiamo essere lucidi e compatti”

Roma-Milan, le parole di Pioli in conferenza

Una partita delicata, che può affossare o far rinascere i rossoneri, Roma-Milan. Domani sera, all’Olimpico, si giocherà la 24^ giornata del campionato di Serie A. Oggi, come di consueto alla vigilia di un match, da Milanello è intervenuto in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore rossonero. Interrogato sulle caratteristiche della Roma, il tecnico rossonero ha risposto così: “Innanzitutto complimenti perché conosci bene gli avversari. Presentano tante soluzioni offensive, con velocità. Dzeko è un punto di riferimento, ma hanno fatto ottimi risultati anche senza di lui. Tengono bene il campo, dobbiamo avere grande lucidità e compattezza”. Per tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa invece clicca qui >>>