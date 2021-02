Roma-Milan, Pioli: “Calo tecnico e tattico, non fisico”

Roma-Milan, le parole di Pioli in conferenza

Il periodo non è dei migliori e si cerca di capire quali possano essere i motivi. Di questo ha parlato Stefano Pioli durante la conferenza stampa di oggi, che precede Roma-Milan, 24^ giornata del campionato di Serie A. Interrogato sulla possibilità che i problemi del Milan siano fisici, Pioli ha risposto così: “Non siamo stati all’altezza a livello tecnico/tattico, non fisico. Non ci sta mancando la condizione fisica, giocando così tanto ritroveremo il ritmo necessario. Bisogna sbagliare meno passaggi facili e dare più soluzioni ai compagni”. Per tutte le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa invece clicca qui >>>