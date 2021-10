Roma-Milan, la match preview dal sito rossonero: tra poco in campo

Il punto sui rossoneri, sugli avversari e sul campionato in vista del posticipo dell'Olimpico di questa sera, Roma-Milan.

Stefano Bressi

Le ultime tre partite prima della sosta, un ciclo molto impegnativo che verrà inaugurato questa sera all'Olimpico contro la Roma. Poi il Porto mercoledì a San Siro e il Derby domenica sera. Un passo alla volta, senza calcoli: questa sera la sfida è con i giallorossi, che in casa in stagione sono tuttora imbattuti. Prepariamoci all'11° giornata di Serie A con la nostra consueta Match Preview: buona lettura.

QUI MILANELLO

Dopo il rientro di Theo Hernández a San Siro contro il Torino, la sfida dell'Olimpico saluterà il rientro tra i ranghi di Fodé Ballo-Touré e Brahim Díaz. Mister Pioli non recupererà invece Ante Rebić, ancora alle prese con i problemi alla caviglia riscontrati nella sfida con l'Hellas Verona, così come Castillejo. Ancora fuori i lungo degenti Maignan, Plizzari, Florenzi e Messias. La squadra, dopo l'impegno casalingo di martedì con il Torino, ha goduto di un giorno di riposo giovedì e ha ripreso gli allenamenti venerdì mattina. In un periodo molto dispendioso, il Mister è riuscito a ruotare i giocatori nelle ultime sfide in vista del trittico di impegni che ci attende: la Roma, il Porto mercoledì alle 18.45 a San Siro e il Derby domenica sera alle 20.45.

"Tutte le partite sono degli esami - ha dichiarato Mister Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match- quello di Roma sarà difficile. Dobbiamo continuare ad avere fame, a lavorare in questo modo, ad affrontare ogni gara come se fosse l'ultima provando a vincerle tutte. Nessun giocatore è imprescindibile, voglio che tutti siano attenti e interessati alla squadra".

QUI ROMA

I giallorossi hanno seguito un programma settimanale sostanzialmente parallelo al Milan, che è però sceso in campo martedì. Dopo la vittoria di mercoledì sera all'Unipol Domus di Cagliari, Mourinho ha concesso il giovedì di riposo alla squadra, che si è ritrovata a Trigoria venerdì mattina. La formazione che schiererà l'allenatore portoghese è pressoché fatta: Rui Patricio tra i pali, Karsdorp, Mancini, Ibañez e Viña in difesa, Cristante e Vereout a comporre la diga di centrocampo. A completare il 4-2-3-1 della Roma ci sarà Zaniolo a destra, Pellegrini trequartista con Abraham unica punta. Un solo ballottaggio, e riguarda chi tra Mkhitaryan ed El Shaarawy andrà a occupare la casella di sinistra.

"A me piace giocare contro i migliori - le parole di Mourinho alla vigilia -. Voglio trasmettere questo concetto ai miei giocatori. Deve essere solo una motivazione. Non ho mai incontrato Pioli, domani avrò il piacere di conoscerlo e di salutarlo: ha tanto merito nel lavoro che sta facendo, ma parliamo di un'evoluzione di società, perché alle sue spalle ci sono persone come Paolo Maldini, una struttura stabile e una rosa che cresce di mercato in mercato. Sono in una buona posizione, giocano in Champions, stanno molto bene".

PRE-PARTITA

Il Milan ha vinto l'ultimo precedente tra le due squadre all'Olimpico, il 2-1 della stagione scorsa deciso dai gol di Kessie e Rebić. Sono 86 i confronti tra Roma e Milan in casa dei giallorossi in Serie A: 26 successi interni, 31 pareggi e 29 vittorie nostre. Il Milan, alla pari del Napoli, ha vinto 9 delle prime 10 gare stagionali

Sia il Milan che il Napoli hanno vinto 9 delle prime 10 gare stagionali in questo campionato - solo in quattro occasioni una squadra ha ottenuto 10 successi nelle prime 11 in tutta la storia della Serie A: la Juventus nel 2005/06, la Roma nel 2013/14, il Napoli nel 2017/18 e la Juventus nel 2018/19. Dal canto suo la Roma è reduce dalla vittoria in rimonta sul Cagliari e, nel turno ancora precedente, dal combattuto pareggio all'Olimpico con il Napoli. Specialmente tra le mura amiche, il ruolino di marcia dei giallorossi è importante: 4 vittorie e 1 pareggio in Serie A, una larga vittoria in Conference League contro il CSKA Sofia.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Roma-Milan sarà trasmessa in Italia in esclusiva da DAZN. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste a caldo e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo, Garrincha delle Vibrazioni e non solo. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Sarà Fabio Maresca l'arbitro di Roma-Milan: il fischietto della sezione di Napoli è all'88° match arbitrato in Serie A. Maresca ha già diretto la sfida tra Roma e Milan in Serie A: 1-1 all'Olimpico nel febbraio 2019. Il Milan è rimasto imbattuto in otto delle 10 partite dirette da Fabio Maresca in Serie A (5V, 3N). L'ultimo precedente rossonero con l'arbitro napoletano è Parma-Milan del 10 aprile 2021, vinto dai rossoneri per 3-1.

L'11° giornata si è aperta ieri con tre anticipi: Atalanta-Lazio 2-2, Verona-Juventus 2-1 e Torino-Sampdoria 3-0. La giornata di oggi si è aperta con Inter-Udinese alle 12.30. In programma Fiorentina-Spezia (15.00), Genoa-Venezia (15.00), Sassuolo-Empoli (15.00) e Salernitana-Napoli (18.00). In programma domani, invece, Bologna-Cagliari, alle 20.45.

Questa la classifica attuale di Serie A: Napoli, Milan 28; Inter 21; Roma, Atalanta* 19; Lazio 18; Fiorentina, Hellas Verona*, Juventus* 15; Sassuolo, Torino* 14; Bologna, Empoli 12; Udinese 11; Sampdoria* 9; Venezia, Spezia 8; Genoa, Salernitana 7; Cagliari 6. (*= una partita in più).

Fonte: acmilan.com