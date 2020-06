Roma: “Milan e Monaco le tappe più belle della mia carriera. Sui rossoneri…”

MILAN NEWS – Flavio Roma, ex portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ del suo passato da calciatore. Queste le sue dichiarazioni: “Milan e Monaco sono state le tappe più belle della mia carriera. Ricordo anche la finale di Champions League con il Monaco, al di là di com’è andata. Ha lasciato tanto amaro in bocca. Milan? La stagione dei rossoneri è stata fin qui molto difficile e l’obiettivo è quello di raggiungere una qualificazione europea ma non sarà facile. Ora con il mercato ci saranno alcune altre dinamiche da chiarire“.

Intanto ecco la lista dei convocati diramata da Stefano Pioli per Lecce-Milan, continua a leggere >>>