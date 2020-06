Verso Lecce-Milan, ecco la lista dei convocati di Stefano Pioli

MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

Al termine dell’allenamento di rifinitura a Milanello, Mister Pioli ha diramato la lista dei 23 rossoneri convocati per Lecce-Milan, 27° giornata di Serie A, la prima dopo la ripresa del campionato, in programma lunedì 22 giugno alle 19.30 allo stadio Via del Mare. Questo l’elenco completo:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Kjær, Hernández, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Leão, Maldini, Rebić.

Queste intanto le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli, continua a leggere >>>