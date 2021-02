Roma-Milan, Di Stefano: “La panchina di Romagnoli non è una bocciatura”

Romagnoli in panchina in Roma-Milan

Peppe Di Stefano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della scelta di Pioli di tenere in panchina Romagnoli per la gara tra Roma e Milan. "Non la considero una scelta incredibile. A mio parere non è un'enorme bocciatura ma ad una scelta dovuta a un momento di scarsa forma e di grande rendimento di Tomori. Romagnoli tra l'altro non è mai stato coinvolto nelle rotazioni visto che, a parte quando era infortunato, ha sempre giocato".