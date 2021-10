Roma-Milan, che sfida tra Tomori e Abraham: è duello tra amici

Quella tra Roma e Milan sarà anche la sfida tra Fikayo Tomori e Tammy Abraham: i due sono molto amici fuori dal campo

Come viene riportato da Tuttosport, domenica all'Olimpico c'è Roma-Milan . Partita importante per le due squadre che vogliono continuare a vincere dopo i tre punti presi rispettivamente contro Cagliari e Torino. All'Olimpico, però, ci sarà anche la sfida tra Fikayo Tomori e Tammy Abraham . I due giocatori sono cresciuti insieme ai tempi del Chelsea, diventando grandi amici.

Tomori e Abraham hanno vinto insieme nella loro giovane carriera. Il momento più alto è sicuramente la vittoria della Youth League 2015-16. I due poi si sono ritrovati in prima squadra al Chelsea, ma Lampard, che ha lanciato titolare Abraham, non ha avuto di fatto fiducia in Tomori. Il Milan ha ringraziato, riuscendo così a prendere il difensore in prestito nel gennaio scorso e poi sappiamo come è andata finire, con l'acquisto a titolo definitivo di quest'estate. Le strade si sono separate, ma si incroceranno nuovamente domenica, visto che l'attaccante ha "seguito" il difensore in Italia, andando alla Roma. Si prevede una supersfida. Intanto dalla Spagna sono sicuri: il Milan ha raggiunto l'accordo con un attaccante.