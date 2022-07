Roma, Josè Mourinho rivela il contenuto del suo tatuaggio

L'enorme gioia che ha colpito Roma e i romanisti in occasione della storica vittoria in Conference League ha ovviamente contagiato anche Josè Mourinho . Il trionfo nella neonata competizione UEFA , ha permesso al tecnico di Setúbal di diventare il primo allenatore a vincere tutte e tre le coppe europee: Champions League, Europa League e Conferece League.

Come riporta TuttoMercatoWeb, per commemorare questo traguardo Mourinho ha deciso di farsi uno speciale tatuaggio. L'annuncio del contenuto di esso è arrivato attraverso un post sul profilo Instagram dello Special One, in cui quest'ultimo ha voluto sottolineare l'unicità dell'impresa e di conseguenza anche del tatoo, che rappresenta le tre coppe accompagnate dai colori di Porto, Inter, Manchester United e Roma, vale a dire le squadre con le quali ha vinto le suddette competizioni. Il disegno del tatuaggio è stato realizzato dal celebre tatuatore romano Alberto Marzari sotto la spalla di Mou.